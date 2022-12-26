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НовостиВ мире26 декабря 2022 18:50

BFM: суд в Париже поместил под стражу убийцу трех курдов

Ранее 69-летний пенсионер убил трех человек возле курдского культурного центра
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
BFM: суд в Париже поместил под стражу убийцу трех курдов

BFM: суд в Париже поместил под стражу убийцу трех курдов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Париже вынес решение о заключении под стражу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря 2022 года убил трех и ранил еще трех человек возле курдского культурного центра. Об этом сообщил сегодня телеканал BFM.

По информации канала, стрелку предъявлены обвинения и его поместили под стражу. Также уточняется, что обвинения предъявлены по статьям "Убийство" и "Незаконное владение оружием".

При этом в местной прокуратуре отмечали, что курды не являлись первоначальной целью преступника. Как считают следователи, сначала он планировал совершить злодеяние в столичном пригороде Сен-Дени, однако в последний момент передумал.

Ранее сообщалось, что при стрельбе на заводе Columbia Machine в городе Смитсбурге в штате Мэриленд погибли три человека, еще один был ранен и находится в критическом состоянии.

Также ранее в Германии студент устроил стрельбу в университете.