BFM: суд в Париже поместил под стражу убийцу трех курдов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Париже вынес решение о заключении под стражу 69-летнего пенсионера, который 23 декабря 2022 года убил трех и ранил еще трех человек возле курдского культурного центра. Об этом сообщил сегодня телеканал BFM.

По информации канала, стрелку предъявлены обвинения и его поместили под стражу. Также уточняется, что обвинения предъявлены по статьям "Убийство" и "Незаконное владение оружием".

При этом в местной прокуратуре отмечали, что курды не являлись первоначальной целью преступника. Как считают следователи, сначала он планировал совершить злодеяние в столичном пригороде Сен-Дени, однако в последний момент передумал.

Ранее сообщалось, что при стрельбе на заводе Columbia Machine в городе Смитсбурге в штате Мэриленд погибли три человека, еще один был ранен и находится в критическом состоянии.

Также ранее в Германии студент устроил стрельбу в университете.