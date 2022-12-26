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НовостиДом. Семья26 декабря 2022 18:56

Имиджмейкер назвала способы сэкономить на новогоднем образе, но выглядеть на все сто

Образ может быть не только вечерним, но и в будущем позволит использовать его на мероприятиях
Елена АКИМОВА
Имиджмейкер назвала способы сэкономить на новогоднем образе, но выглядеть на все сто

Имиджмейкер назвала способы сэкономить на новогоднем образе, но выглядеть на все сто

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная ночь года уже близко и многие устраивают рейды по магазинам в надежде найти подходящий наряд. Елена Юрина, имидж-дизайнер, топ-стилист, автор метода «Стилевое ДНК» дала советы, которые позволят не разориться на покупке новогоднего наряда и при этом выглядеть на все сто.

Если в вашей жизни не присутствуют вечеринки, на которых нужно платье в пол, клатч и шпильки, то не стоит тратить деньги на подобный образ ради одной ночи.

Лучше всего выбирать раздельный верх и низ, а не одно платье. В таком случае можно будет использовать вещи повторно на следующий год, разбавив их одним новым предметом. А вот появляться в одном и том же платье будет скучно.

- Проще и дешевле всего менять блузки, топы, рубашки – то, что находится под жакетом, жилетом или накидкой, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Универсальным низом станут белые брюки и черная атласная юбка, вошедшая в моду с прошлого года. А праздничный верх – накидка из органзы или топ с пайетками.

Платье-комбинация еще один хороший вариант. Оно будет сочетаться с деловым жакетом. А если добавить туфли и аксессуары, то получится вечерний образ.

Если говорить об аксессуарах, то оптимальным вариантом будет черный клатч или сумка кросс-боди с блестящими вставками под золото или серебро. Привязать сумку к стилю вечеринки можно шарфом подходящего цвета, достаточно завязать его на ручке.

Если все таки очень хочется появиться в платье, то не забываем, что его можно взять на прокат или попросить у друзей.

- Меняться платьями – это современно и экологично, – подчеркнула Юрина.

Украшения должны быть подобраны так, чтобы в будущем носить их с деловым стилем. Аналогичное требование к аксессуарам. Например, элегантную брошь в дальнейшем можно будет прикрепить на пальто.

Хорошим вариантом обуви станут сверкающие или черные кожаные туфли, которые в будущем не раз выручат хозяйку.

- Праздничная одежда – это не только дорогие вычурные вещи. Возможно, в вашем гардеробе уже есть все, что нужно для новогоднего образа: осталось только подать это под правильным соусом, - посоветовала имиджмейкер.

Составить отличный микс можно из атласного топа, белой хлопковой сорочки, ремня с красивой пряжкой, обувь на каблуке и глянцевая помада. Образ получится не менее выигрышный, чем стильное дизайнерское платье.

Если уж неудержимо хочется шика и блеска, то в праздничный образ на вечеринку по случаю наступающего Нового года можно добавить такие модные элементы, как перья, бархат и пайетки, пишет газета "Известия".

А вот самым оптимальным вариантом для мальчиков станут рубашка в мелкую клетку и вельветовые брюки. Дополнить образ можно с помощью галстука-бабочки или подтяжек, пишет ФАН.