Имиджмейкер назвала способы сэкономить на новогоднем образе, но выглядеть на все сто Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная ночь года уже близко и многие устраивают рейды по магазинам в надежде найти подходящий наряд. Елена Юрина, имидж-дизайнер, топ-стилист, автор метода «Стилевое ДНК» дала советы, которые позволят не разориться на покупке новогоднего наряда и при этом выглядеть на все сто.

Если в вашей жизни не присутствуют вечеринки, на которых нужно платье в пол, клатч и шпильки, то не стоит тратить деньги на подобный образ ради одной ночи.

Лучше всего выбирать раздельный верх и низ, а не одно платье. В таком случае можно будет использовать вещи повторно на следующий год, разбавив их одним новым предметом. А вот появляться в одном и том же платье будет скучно.

- Проще и дешевле всего менять блузки, топы, рубашки – то, что находится под жакетом, жилетом или накидкой, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Универсальным низом станут белые брюки и черная атласная юбка, вошедшая в моду с прошлого года. А праздничный верх – накидка из органзы или топ с пайетками.

Платье-комбинация еще один хороший вариант. Оно будет сочетаться с деловым жакетом. А если добавить туфли и аксессуары, то получится вечерний образ.

Если говорить об аксессуарах, то оптимальным вариантом будет черный клатч или сумка кросс-боди с блестящими вставками под золото или серебро. Привязать сумку к стилю вечеринки можно шарфом подходящего цвета, достаточно завязать его на ручке.

Если все таки очень хочется появиться в платье, то не забываем, что его можно взять на прокат или попросить у друзей.

- Меняться платьями – это современно и экологично, – подчеркнула Юрина.

Украшения должны быть подобраны так, чтобы в будущем носить их с деловым стилем. Аналогичное требование к аксессуарам. Например, элегантную брошь в дальнейшем можно будет прикрепить на пальто.

Хорошим вариантом обуви станут сверкающие или черные кожаные туфли, которые в будущем не раз выручат хозяйку.

- Праздничная одежда – это не только дорогие вычурные вещи. Возможно, в вашем гардеробе уже есть все, что нужно для новогоднего образа: осталось только подать это под правильным соусом, - посоветовала имиджмейкер.

Составить отличный микс можно из атласного топа, белой хлопковой сорочки, ремня с красивой пряжкой, обувь на каблуке и глянцевая помада. Образ получится не менее выигрышный, чем стильное дизайнерское платье.

Если уж неудержимо хочется шика и блеска, то в праздничный образ на вечеринку по случаю наступающего Нового года можно добавить такие модные элементы, как перья, бархат и пайетки, пишет газета "Известия".

А вот самым оптимальным вариантом для мальчиков станут рубашка в мелкую клетку и вельветовые брюки. Дополнить образ можно с помощью галстука-бабочки или подтяжек, пишет ФАН.