Эксперт по защите прав потребителей призвал не экономить на красной икре, иначе можно отравиться

Росстат назвал регионы с самой дешевой и самой дорогой красной икрой
Фото: Олег ЗОЛОТО
К Новому году красная икра традиционно дорожает. За последний год этот продукт особенно прибавил в цене. По данным Росстата, средняя стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб составила 5,82 тыс. рублей. Этот показатель на 14% больше, чем в 2021 году. Тогда аналогичный объем обходился в 5,09 тыс. рублей.
Регионы, где самая дешевая красная икра:
Чукотка – 3,95 тыс.руб.,
Челябинская область - 3,96 тыс. руб.,
Удмуртия - 4,29 тыс.руб.,
Башкирия - 4,57 тыс.руб.,
Курганская область - 4,57 тыс.руб.
Регионы, где самая дорогая икра:
Севастополь - 7,74 тыс. руб.,
Чечня - 7,48 тыс.руб.,
Крым - 7,33 тыс.руб.,
Мурманская область - 6,9 тыс.руб.,
Дагестан - 6,87 тыс.руб.
В Москве ценник оказался средним, здесь килограмм деликатеса обойдется потребителю в 6,13 тыс. рублей, что совсем недешево.
Часто люди желают сэкономить, отыскивая нелегальные каналы покупки. Но подобные покупки могут быть опасны для здоровья.
-- Есть полубраконьерские, полукустарные производства, которые эту икру собирают, когда идет нерест, не только из нормальной рыбы, но и из мертвой, - рассказал "Абзацу" сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
Чтобы продукт хранился дольше, его обрабатывают консервантами, что устраняет посторонние запахи. Обычно продают продукт строго в праздникам, устраивая распродажу.
Последствия такой пищи могут быть различными: от легкого пищевого отравления, до реанимации.