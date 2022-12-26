Эксперт по защите прав потребителей призвал не экономить на красной икре, иначе можно отравиться

Росстат назвал регионы с самой дешевой и самой дорогой красной икрой Фото: Олег ЗОЛОТО

К Новому году красная икра традиционно дорожает. За последний год этот продукт особенно прибавил в цене. По данным Росстата, средняя стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб составила 5,82 тыс. рублей. Этот показатель на 14% больше, чем в 2021 году. Тогда аналогичный объем обходился в 5,09 тыс. рублей.

Регионы, где самая дешевая красная икра:

Чукотка – 3,95 тыс.руб.,

Челябинская область - 3,96 тыс. руб.,

Удмуртия - 4,29 тыс.руб.,

Башкирия - 4,57 тыс.руб.,

Курганская область - 4,57 тыс.руб.

Регионы, где самая дорогая икра:

Севастополь - 7,74 тыс. руб.,

Чечня - 7,48 тыс.руб.,

Крым - 7,33 тыс.руб.,

Мурманская область - 6,9 тыс.руб.,

Дагестан - 6,87 тыс.руб.

В Москве ценник оказался средним, здесь килограмм деликатеса обойдется потребителю в 6,13 тыс. рублей, что совсем недешево.

Часто люди желают сэкономить, отыскивая нелегальные каналы покупки. Но подобные покупки могут быть опасны для здоровья.

-- Есть полубраконьерские, полукустарные производства, которые эту икру собирают, когда идет нерест, не только из нормальной рыбы, но и из мертвой, - рассказал "Абзацу" сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Чтобы продукт хранился дольше, его обрабатывают консервантами, что устраняет посторонние запахи. Обычно продают продукт строго в праздникам, устраивая распродажу.

Последствия такой пищи могут быть различными: от легкого пищевого отравления, до реанимации.