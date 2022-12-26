Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли РФ идти на переговоры при условиях Украины, представитель Кремля подчеркнул, что страна всегда ориентировалась на собственные цели и здравый смысл.

Ранее Песков заявил о готовности России вести переговоры с Украиной. Принцип целей военной операции сохраняется, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.