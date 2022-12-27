Минобороны Сербии сообщило о приведении вооруженных сил в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность в понедельник 26 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Tanjug со ссылкой на главу Минобороны Сербии Милоша Вучевича.

По словам главы сербского оборонного ведомства, такой приказ отдал президент страны Александар Вучич.

«Президент Сербии, как верховный главнокомандующий, сегодня вечером отдал приказ о приведени сербской армии с сегодняшнего дня в высшую степени боевой готовности, то есть до уровня применения вооруженного потенциала сербской армии», - сказал Вучевич агентству.

Целью приведения армии в боеготовность является «защита всех граждан Сербии и предотвращение погромов и террора против сербов», уточнил министр обороны.

Напомним, в воскресенье 25 декабря вблизи населенного пункта Зубин-Поток подразделения спецназа косовской полиции напали на находящихся на баррикадах сербов и обстреляли их.

Как ранее сообщал сайт KP.RU? 11 декабря бойцы специального подразделения «МВД» самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на важнейшей плотине аккумуляционного озера гидроэлектростанциями (ГЭС) Газиводе.

Позже сообщалось, что обстановка в северных районах Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, продолжает оставаться крайне неспокойной. Власти Косово проводят под надуманными предлогами аресты бывших полицейских сербской национальности, захватывают местные избиркомы в преддверии запланированных муниципальных выборов.

Тем временем ЕС планирует рассмотреть заявку Косово на вступление в союз при председательстве Швеции в январе 2023 года.