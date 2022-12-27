Правительство России внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в сети Интернет контента

В России запретили ЛГБТ-пропаганду в Интернете. Фото: Анастасия ОСИПОВА

ЛГБТ-пропаганда внесена в перечень запрещенного в России интернет-контента. Такое решение приняло правительство Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что в интернет-пространстве запрещено размещать информацию, пропагандирующую «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Напомним, 24 ноября Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино. В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный закон принимается исключительно в интересах россиян.

Как в России соблюдать закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, читайте здесь на KP.RU.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, как закон будет отличать упоминание ЛГБТ от незаконной популяризации.

Ранее в Госдуме России предрекли закрытие гей-клубов по новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ.