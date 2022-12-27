Алаудинов заявил, что Украина израсходовала почти все оружие натовского и советского производства

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что украинские войска почти израсходовали поставленные НАТО вооружения. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные формирования практически израсходовали запасы вооружений. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Речь идет как о поставляемом Киеву Североатлантическим альянсом оружии, так и о запасах оружия советского производства, находившегося на территории Украины.

«Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины», - написал Алаудинов в Telegram.

Командир «Ахмата» также рассказал о ситуации вокруг города Артемовск в ДНР, отметив, что российские войска планомерно «сковывают» этот населенный пункт, стараясь избежать жертв среди мирного населения. По мнению Алаудинова, украинские вооруженные формирования не смогут предпринять контратаку до конца этого года.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска. Также офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск.

Тем временем ВСУ доставляют оружие в Артемовск на машинах с гуманитарной символикой.

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