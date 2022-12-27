Бывший вице-президент США Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

Назван еще один участник президентской гонки-2024 в США. Фото: REUTERS

Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию США.

Майк Пенс был вице-президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, ему 63 года. Политик представляет Республиканскую партию.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерен баллотироваться еще на один срок. Об этом он сказал в среду 9 ноября во время пресс-конференции в Белом Доме. Байден предположил, что «все хотят» его участия в президентских выборах и назвал решение бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году «семейным».

Также сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024. Об этом Трамп сказал во вторник 15 ноября в штате Флорида, сделав официальное обращение к своим сторонникам.

Итоги опроса среди американцев показывают, что Трамп победит Байдена на выборах в 2024 году.