Илон Маск сделал заявление о предсказаниях Дмитрия Медведева на 2023 год

Илон Маск назвал "эпичным" прогноз Медведева на 2023 год. Фото: REUTERS

Илон Маск отреагировал на прогнозы заместителя главы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева на 2023 год. В своем Twitter Маск отметил аккаунт Медведева, сопроводив комментарием «Эпичный тред!».

Напомним, Медведев накануне Нового года сделал ряд прогнозов. Так, по его мнению, в 2023 году в США разразится гражданская война, Великобритания снова попросится в Евросоюз, на базе Германии появится Четвертый Рейх, в состав которого войдут еще несколько европейских стран. Также Дмитрий Медведев предрекает отмену евро, новый передел Европы, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовых активностей из США в Европу и Азию и возможность для Илона Маска стать президентом США. Подробности здесь на KP.RU.

Дмитрий Медведев и Илон Маск следят за активностью друг друга в социальных сетях. Так, недавно миллиардер назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про отставку Трасс и салат, а зампред российского Совбеза пошутил про твит Илона Маска о конфликте между Украиной и Россией фразой «Рано расшифровался, Юстас».