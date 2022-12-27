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НовостиПолитика26 декабря 2022 23:56

Илон Маск сделал заявление о предсказаниях Дмитрия Медведева на 2023 год

Илон Маск назвал «эпичным» прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год
Мария ПАВЛОВА
Илон Маск назвал "эпичным" прогноз Медведева на 2023 год.

Илон Маск назвал "эпичным" прогноз Медведева на 2023 год.

Фото: REUTERS

Илон Маск отреагировал на прогнозы заместителя главы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева на 2023 год. В своем Twitter Маск отметил аккаунт Медведева, сопроводив комментарием «Эпичный тред!».

Напомним, Медведев накануне Нового года сделал ряд прогнозов. Так, по его мнению, в 2023 году в США разразится гражданская война, Великобритания снова попросится в Евросоюз, на базе Германии появится Четвертый Рейх, в состав которого войдут еще несколько европейских стран. Также Дмитрий Медведев предрекает отмену евро, новый передел Европы, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовых активностей из США в Европу и Азию и возможность для Илона Маска стать президентом США. Подробности здесь на KP.RU.

Дмитрий Медведев и Илон Маск следят за активностью друг друга в социальных сетях. Так, недавно миллиардер назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про отставку Трасс и салат, а зампред российского Совбеза пошутил про твит Илона Маска о конфликте между Украиной и Россией фразой «Рано расшифровался, Юстас».