Правительство России выделит 896 млн рублей на разработку широкофюзеляжного самолета

Правительство выделит средства на производство самолетов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 900 млн рублей направит российское правительство в 2023 году на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров. Документ опубликован в понедельник 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что из федерального бюджета будет выделено 896 868, 9 тыс. рублей «в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета». Инвестиции получит ПАО «ОАК».

Предприятию будет выделено еще 550 млн рублей на доработку самолетов Ил-114-300. Средства предоставляются на «формирование оборотного запаса авиатехнического имущества для пяти самолетов Ил-114-300 не позднее 31 декабря 2025 года», сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Луховицкий авиационный завод в ближайшие годы выпустит 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300, которые предполагается использовать для перелетов по России в региональной авиации.

За восемь лет в России произведут около тысячи самолетов. Вот как будут выглядеть российские самолеты, которые заменят иностранные лайнеры.

Также сообщалось, что в Воронеже на ВАСО с 2024 года запустят массовое производство модернизированного самолета Ил-96-400. На нем увеличат мощность двигателей.