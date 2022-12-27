В Киеве на акции протеста произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба во время акции протеста против отключения электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киеве произошла стрельба во время акции протеста, которую устроили жители комплекса «Бережанский». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что протестующие перекрыли дорогу из-за того, что жилой комплекс был отключен от электроэнергии. Уточняется, что электричество в «Бережанском» отключили из-за долгов застройщика перед ДТЭК.

Ранее сообщалось, что аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины 26 декабря 2022 года из-за того, что остается существенным дефицит мощности.

Также сообщалось, что экстренные отключения электричества в Киеве продолжаются. Стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается уже неделю. Об этом говорится в сообщении украинского энергохолдинга ДТЭК.

Тем временем премьер Эстонии Кая Каллас предложила населению или экономить электричество, или смириться с отключениями, чтобы насолить России и «поддержать Украину».