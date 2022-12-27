Правительство поручило послу Нечаеву заняться возвращением проданной мошенниками российской собственности в Берлине

Посол России в Берлине займется возвращением незаконно проданной мошенниками российской собственности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Германии Сергей Нечаев займется возвращением проданной мошенниками по поддельной доверенности российской собственности в Берлине. Такое поручение дал Нечаеву российский кабинет министров. Об этом сказано в соответствующем распоряжении правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник 26 декабря, он доступен здесь.

Напомним, речь идет о незаконной продаже целого ряда земельных участков и зданий в берлинском районе Лихтенберг.

Берлинский стоматолог родом с Украины в течение года продавал немецким бизнесменам здания и земельные участки, принадлежащие росзагранучреждениям. Мошенник попался на сделке с огромной территорией и зданиями представительства «Аэрофлота» в центре Берлина. Подробности здесь на KP.RU.

Мировая классика мошенничества: истории о том, как мошенники продавали Эйфелеву башню и Бруклинский мост, здесь на KP.RU.