Лавров допустил, что США угрожают физическим устранением президента России

Сергей Лавров заявил, что США вынашивают планы физического устранения российского президента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты угрожают физическим устранением президента России. Такую интерпретацию поступающих из Пентагона заявлений дал глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Лавров указал на заявление анонимных чиновников Пентагона о возможности нанесения по Кремлю «обезглавливающего удара».

«Некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», - сказал Лавров, предложив тем, кто вынашивает подобные идеи, «очень хорошо подумать о последствиях».

Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров предложил Киеву выполнить предложения по демилитаризации «подобру-поздорову». Глава российского МИД предупредил, что российская армия может решить этот вопрос.

Также Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения НАТО и России, добавив, что киевский режим «не остановится ни перед чем».

Тем временем Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации, назвав основной целью СВО прекращение существования киевского неонацистского режима.