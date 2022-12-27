Французский политик Филиппо рассказал о выступлении Зеленского перед «фантомным» конгрессом

Зеленский в США выступал перед "фантомным" конгрессом, считает французский политик. Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский выступал перед «фантомным» конгрессом в США, который уже не имеет ничего общего с политической действительностью. Такое мнение высказал французский политики, бывший евродепутат Флориан Филиппо.

Политик указал на отсутствие интереса к Зеленскому у конгрессменов.

«Только 82 из 213 республиканцев в Палате представителей пришли слушать Зеленского, две трети отсутствовали», - сказал Филиппо, выступая на своем YouTube-канале, добавив, что ряд конгрессменов не стали аплодировать украинскому лидеру.

«Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются», – добавил Флориан Филиппо.

Напомним, 22 декабря Владимир Зеленский нанес визит в США, где встретился с президентом Джо Байденом и выступил перед американскими конгрессменами.

Во время переговоров Зеленский попросил Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot, эта система входит в новый пакет американской военной помощи Киеву.

Западные СМИ скептически оценили визит Зеленского в Вашингтон, подробности здесь на KP.RU.