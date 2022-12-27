Жители Запорожской области смогут обменять украинскую гривну на рубли до 1 апреля 2023 года

Стало известно, в течение какого времени в Запорожье можно обменять гривну на российские рубли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обмен украинской гривны на рубли на территории Запорожской области может быть осуществлен до 1 апреля 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правительства Запорожской области Антона Кольцова.

Речь идет как о физических, так и о юридических лицах, уточнил Кольцов.

Глава правительства добавил, что обмен гривны на рубли будет производиться для физических лиц в любом отделении банка ПСБ и МРБ, размер суммы для обмена не регламентируется.

Ранее сайт KP.RU писал, что Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

В Херсонской области банки начали производить обмен наличной гривны на российские рубли 10 декабря 2022 года.

Напомним, по результатам референдумов в сентябре 2022 года жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона проголосовали за присоединение к России.