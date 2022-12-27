Что произошло в ночь на 27 декабря

Дмитрий Медведев дал сенсационный прогноз на 2023 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев дал сенсационный прогноз на 2023 год. Он предсказал крушение Евросоюза, гражданскую войну в США и отказ от евро.

Сергей Лавров допустил, что США угрожают физическим устранением президента России. Глава МИД России напомнил о заявлениях из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю.

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником в урегулировании украинского конфликта. В ООН сообщили, что это произойдет при условии согласия всех сторон конфликта.

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил Киеву выполнить предложения по демилитаризации «подобру-поздорову» и предупредил, что российская армия может решить этот вопрос.

Илон Маск сделал заявление о предсказаниях Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав его «эпичным».

Семья с тремя детьми расстреляна в Макеевке в ДНР, всего убиты восемь человек. Предположительно, людей убили из автоматического оружия, силовики выясняют причины и обстоятельства.

Бывший вице-президент США Майкл Пенс подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия США.

Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения НАТО и России. Глава российского МИД подчеркнул, что киевский режим «не остановится ни перед чем».

Правительство России внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в сети Интернет контента. Под запрет попала информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола.

Мария Захарова заявила о необходимости реализации целей СВО для возвращения прав русскоязычных на Украине.

Польский журналист рассказал, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за невыносимых условий службы.

Жители Запорожской области смогут обменять украинскую гривну на рубли до 1 апреля 2023 года. Хождение гривны в регионе прекращается с 1 января.

Внучка Чаплина призвала избавиться от стереотипа «плохих» русских в кино. Уна Чаплин заявила, что устала от «плохих русских парней».