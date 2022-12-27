Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежной бури

Последствия снежного шторма в штате Нью-Йорк Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации в американском штате Нью-Йорк из-за сильной снежной бури. Об этом сообщается на сайте Белого дома во вторник, 27 декабря 2022 года.

Американский лидер на этом фоне поручил оказать федеральную поддержку для "дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне". В частности, профильным ведомствам необходимо координировать действия по помощи населению.

Как ранее писал сайт KP.RU, снежный шторм, накрывший Соединенные Штаты в минувший уик-энд, унес жизни по меньшей мере 46 человек. По числу смертельных случаев лидирует нью-йоркский город Буффало. Местные службы сообщают, что в этой местности выпало больше метра снежного покрова.

Непогода также привела к массовым отключениям электроэнергии. По предварительным данным, без света остались около 200 тысяч жителей США.