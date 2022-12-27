В Китае заявили о силе России противостоять Западу

Россия способна противостоять Западу не только в военном плане Фото: Александр КОЦ

Россия демонстрирует решимость и силу противостоять Западу как в экономике, так и в военной сфере. К таким выводам пришли журналисты китайского издания Global Times и опрошенные ими эксперты.

"Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам как в военной области, так и в экономике", - говорится в публикации.

По оценкам аналитиков, Москва в 2023 году будет прилагать усилия по скорейшему завершению украинского конфликта. Вашингтон же может сохранить диаметрально противоположную позицию, продолжая накачивать киевский режим оружием для дальнейшей эскалации, полагают в Китае.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты выразили мнение, что поворотным моментом в стратегии России в ходе специальной военной операции на Украине стали слова российского президента Владимира Путина о финансировании армии РФ.

Напомним, Владимир Путин заявил, что у российских Вооруженных сил нет каких-либо ограничений по финансированию. Глава государства добавил, что на поле боя не может быть мелочей, поэтому российские военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым на самом высоком уровне.