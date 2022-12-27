Власти Запорожской области сохранили 9 тысяч рабочих мест через внешнее управление предприятий

Антон Кольцов. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Власти Запорожской области ввели внешне управление на 400 предприятиях, что позволило сохранить 9 тысяч рабочих мест. Об этом заявил председатель правительства региона Антон Кольцов. Его слова приводит ТАСС.

"На сегодняшний день их уже более 400 в различных сферах, - уточнил Кольцов. - Это и промышленность, и сельское хозяйство, и сфера торговли, и курортный бизнес".

Глава правительства Запорожской области добавил, что данная мера помогла избежать закрытия компаний – внешние управляющие обеспечили их работу.

Кольцов добавил, что решения о введении внешнего управления принимаются в соответствии с четкими критериями. В частности, основанием станет остановка или сознательное замедление производства, сокращение работников или участие владельцев компаний в боевых действиях против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений.

Напомним, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сообщения украинских средств массовой информации о якобы стартовавшей мобилизации в Запорожской области не соответствуют действительности.