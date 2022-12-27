Глава МИД Китая "строго отчитал" Блинкена за двойную политику

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен "топорно" провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, из-за чего "потерпел фиаско", сообщает обозреватель Мелкулангара Бхадракумар в статье издания Asia Times.

По его словам, Блинкен, возомнив себя "мировым полицейским", попытался выведать детали переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Но и на этом вызывающее поведение американского госсекретаря не ограничилось. Он выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в Китае и потребовал от страны "прозрачности для международного сообщества".

"Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину", - заключил Бхадракумар.

Как ранее писал сайт KP.RU, Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон находятся в напряженном соперничестве с Пекином, однако не хочет конфликта с КНР.

Напомним, ранее президент США Джо Байден, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Пекином, а позже отметил, что США собираются активно конкурировать с Китаем, но не доводя это соперничество до прямого конфликта.

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