Заслуженный юрист назвал самые популярные виды мошенничества в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году.

Чаще всего людям звонят от имени банков, причем кол-центры таких «банков» расположены обычно в Западной Украине, Польше, Германии и Великобритании. Этот факт затрудняет поиск преступников.

Чаще всего мошенники используют сервис подмены номеров, в итоге у жертвы отображается реальный номер подразделения, откуда ведется звонок. Но если перезвонить по номеру, то происходит сбой связи.

Важно помнить, что у мошенников есть алгоритм разговора, он составлен психологами и «заточен» под российский менталитет.

Чаще всего телефонное мошенничество бывает ситуационное, традиционное и высокотехнологичное. В первом случае диалог строится на новостной повестке. Используются ушедшие из страны бренды, либо обыгрывается тема частичной мобилизации, помощи беженцам.

Традиционное мошенничество – это истории про банковские счета, оно считается самым эффективным.

Высокотехнологичное телефонное мошенничество обусловлено развитием технологий и сервисов мобильной связи. Мошенники могут даже смоделировать разговор в мессенджере со знакомым жертвы. И человек будет думать, что общается с близким. Например, могут попросить перезвонить, а пока идет вызов, спишут деньги со счета.

- С помощью смс и ссылок в телефон запускается вирус, действие которого направлено на списание средств со счёта, под предлогом подключения новой удобной услуги абоненту якобы от сотовой компании. Главное не вводить никакие коды, — подчеркнул Соловьёв в беседе с Rt.

И, пожалуй, самое главное правило, не отвечать на незнакомые номера. Если это невозможно, то сразу прерывать звонок при признаках мошенничества.

Если звонящий ограничивает время и требует принять решение немедленно, то с высокой долей вероятности можно сказать, что на связи преступники.

- Нужно прервать разговор, взять паузу, успокоиться и проанализировать услышанное и, если нужно, попросить помощи со стороны, — заключил юрист.

В дни, когда большинство россиян выбирает подарки к Новому году, появляется огромное количество так называемых фишинговых сайтов, копирующих оригинальные страницы известных интернет-магазинов, пишет газета "Известия".

Мошенники могут отомстить тем, кто шутил над ними и не повелся ни на обин способ обмана. Они могут поставить номер того, кто попал в их черный список, в качестве источника звонка. Юристы призывают не общаться с людьми при подозрительных звонках, сразу класть трубку и не играть в телефонную рулетку, сообщает "360".

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