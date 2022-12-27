Врач объяснила, сколько можно есть сладкого детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек объяснила родителям, сколько можно есть сладкого детям.

По ее словам, допустимая суточная доза для ребенка в возрасте трех до 10 лет - около 20 граммов, для детей постарше - не более 25 - 30 граммов. Это меньше трети обычной плитки шоколада или примерно две-четыре небольшие конфеты. Об этом пишет Газета.Ru.

Врач также напомнила, что в период новогодних праздников соблюсти эту норму редко удается, но родителям необходимо контролировать количество съеденных ребенком сладостей. В противном случает увеличивается риск аллергии, диатеза и прочего.

- С точки зрения медицины, идеальный вес сладкого подарка - 250 - 300 граммов. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами, - уточнила эксперт.

Ранее RT писал, что главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, что одним из вариантов сладкого подарка могут быть желейные конфеты, поскольку в них мало сахара и нет жира, зато есть пектин. Также допустимы зефир и пастила, объяснила она.

Также "Пятый канал" сообщал, что врач Валерий Колесников призвал родителей поберечь растущие организмы. Прежде всего, он посоветовал распределить сладкое на длительный период, который уйдет далеко за январь.