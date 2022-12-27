Россияне рассказали о самых популярных традициях в Новогоднюю ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне рассказали о самых популярных новогодних традициях. Четверо из десяти россиян верят в примеры, а 11% загадывает желание под бой курантов. Для 5% важно успеть выпить бокал шампанского, пока не прозвучали все 12 ударов.

4 % опрошенных обязательно смотрят новогодние фильмы по телевизору, а еще столько же, готовят традиционные угощения к столу.

Есть традиция писать желание на бумажке, сжигать ее и выпивать пепел вместе с шампанским, ее соблюдают 2% россиян. А бенгальские огни и просмотр салюта привлекают 1% респондентов.

На гадания, поздравление родных, походы в баню пришлось суммарно 16% ответов.

Что касается нарядов, то только один из ста готовится к празднику и покупает новую одежду. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 человек, пишет «Газета.Ru».

Не менее чем в 30 российских регионах власти отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь. А за нарушение закона о тишине в Москве можно получить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сказал ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России Андрей Моисеев.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как не набрать вес на праздниках. В новогоднюю ночь врач рекомендует не ограничивать себя в еде, но овощи во время застолья должны занимать половину тарелки.

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