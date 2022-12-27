Убийство семьи из восьми человек в Макеевке ДНР раскрыто "по горячим следам" Фото: ИВАНОВА Диана

Правоохранительные органы ДНР по "горячим следам" задержали подозреваемых в убийстве семьи из 8 человек, четверо из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщили в МВД донецкой Народной Республики. Инцидент произошел в Макеевке.

"По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 21:15 26 декабря 2022 года в дежурную часть Червоногвардейского районного округа полиции Макеевки поступила информация об обнаружении 8 трупов в частном доме. Кроме того, подозреваемые угнали автомобиль Skoda, принадлежавший семье убитых.

"Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Ранее тройное убийство произошло в Донецке, полиция задержала подозреваемого. Установлено, что задержанный распивал спиртные напитки в гостях у товарища и в ходе вспыхнувшей ссоры он нанес ему несколько ударов ножом, затем — его беременной сожительнице. Оба пострадавших скончались от полученных ранений. Женщина была на шестом месяце беременности. Чтобы скрыть следы преступления гость попытался устроить пожар.

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