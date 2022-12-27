Евросоюз запретил юристам консультировать российские компании по вопросам санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз запретил юристам консультировать компании из России по вопросам санкций. Об этом говорится в обновленных разъяснениях Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций.

По информации РБК, обязанности по соблюдению санкций ЕС напрямую возложены на европейские, а не российские компании. Таким образом, фирмы из России не должны обращаться к европейским юристам за консультациями по соблюдению санкций. Как объяснили в ЕК, за разрешением на проведение сделок или транзакций могут обращаться европейские компании, а не российские контрагенты.

Юристам из Европы разрешено консультировать зарубежные дочерние предприятия российских фирм, если эти услуги оказываются не в интересах материнской компании. Вместе с тем запрет на оказание консультаций не касается услуг, необходимых для защиты в судебном порядке и для подготовки документов для судебных или арбитражных процессов в странах ЕС.

Как псиал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.

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