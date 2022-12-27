Все изменится в 2023 году: Тамара Глоба предсказала перемены в судьбе России и мира

Тамара Глоба. Фото: телеграм-канал героя публикации

Астролог Тамара Глоба поделилась предсказанием о судьбе России и мира на фоне спецоперации на Украине. В беседе с РИА Новости она заявила, что важные перемены произойдут в середине 2023 года, в этот период настанет поворотный момент.

"Важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го, - прогнозирует Глоба. - По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет".

По ее словам, пик влияния Марса на события приходится на декабрь 2022 года и январь 2023-го, что отражается на проблемах, связанных с конфликтами между государствами.

Окончательно ослабнет влияние Красной планеты в марте 2023 года, после чего произойдут "кардинальные перевороты, которые для России станут взрывом пассионарности — ее скрытых сил и возможностей, которые касаются техники и финансов, формирования своего пути", добавила Глоба.

Напомним, Тамара Глоба также предсказала, что март даст нашей стране довольно сильных союзников, дипломатические союзы, а конец лета и начало осени – возможности по мирному урегулированию.

По ее прогнозу, не Россия будет искать возможности для переговоров, а к Москве придут договариваться. Мир увидит, что РФ выходит на позицию силы, и тогда пойдет процесс переговоров, ожидает Глоба.

Как ранее писал сайт KP.RU, Тамара Глоба составила гороскоп на 2023 год с рекомендациями для каждого знака Зодиака. Самые интересные моменты предсказания читайте в материале "Комсомольской правды".