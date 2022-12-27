Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Сирии разрешили российским гражданским самолетам пролетать через свое воздушное пространство, рассказал глава службы гражданской авиации арабской республики Басем Мансур.

Как рассказал руководитель службы в беседе с РИА Новости, российская сторона обратилась к властям Сирии за разрешением пересекать ее воздушное пространство, и «правительство Сирии сразу выдало его».

По словам Мансура, Дамаск попросил предоставить график полетов российских гражданских лайнеров для обеспечения воздушных коридоров. В настоящее время Сирия ждет ответа на свой запрос, добавил глава сирийской службы гражданской авиации.

Напомним, ранее авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет. Среди причин было названо отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничения на пролет, введенные некоторыми другими странами.