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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:36

Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

Дамаск ждет от российской стороны график полетов гражданских лайнеров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Сирии разрешили российским гражданским самолетам пролетать через свое воздушное пространство, рассказал глава службы гражданской авиации арабской республики Басем Мансур.

Как рассказал руководитель службы в беседе с РИА Новости, российская сторона обратилась к властям Сирии за разрешением пересекать ее воздушное пространство, и «правительство Сирии сразу выдало его».

По словам Мансура, Дамаск попросил предоставить график полетов российских гражданских лайнеров для обеспечения воздушных коридоров. В настоящее время Сирия ждет ответа на свой запрос, добавил глава сирийской службы гражданской авиации.

Напомним, ранее авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет. Среди причин было названо отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничения на пролет, введенные некоторыми другими странами.