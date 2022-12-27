Детей добивали выстрелами в голову: Раскрыты жуткие подробности убийства семьи в Макеевке

В Макеевке задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек Фото: ИВАНОВА Диана

В ночь на 26 декабря была убита семья из восьми человек, четверо из которых были несовершеннолетние. Полиция задержала троих подозреваемых. Как уточняет военный корреспондент Юрий Котенок, преступники застрелили годовалого ребенка выстрелом в голову.

"Совершенно жуткая история произошла в Макеевке. Группа вооруженных лиц расстреляла из автоматов семью из восьми человек", - пишет военкор в своем телеграм-канале, описывая подробности преступления.

По словам Котенка, детей добивали контрольным выстрелом в голову, в том числе и годовалого ребенка. Он уточняет, что на данный момент, это все подробности, которые публично огласили.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы ДНР по "горячим следам" задержали подозреваемых в убийстве семьи из 8 человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

В ведомстве уточнили, что в 21:15 26 декабря 2022 года в дежурную часть Червоногвардейского районного округа полиции Макеевки поступила информация об обнаружении 8 трупов в частном доме. Кроме того, подозреваемые угнали автомобиль Skoda, принадлежавший семье убитых.

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