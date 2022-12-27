ЦБ ожидает, что экономика России стабилизируется на траектории устойчивого роста к 2024 году

Экономика России может выйти на траекторию устойчивого роста к 2024 году Фото: Shutterstock

Экономика России стабилизируется на траектории устойчивого роста к 2024 году. Соответствующий прогноз озвучил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в беседе с РБК.

"Мы исходим из того, что к 2024 году мы будем иметь экономику, которая уже стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста", - уточнил Заботкин.

По его оценке, в 2025 году экономические показатели государства вернутся к уровню 2021-го.

Как ранее писал сайт KP.RU. прогнозы пессимистов не оправдались: сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%. Инфляция в ноябре в годовом выражении составила меньше 12% (изначально ожидалось, что она составит 14-17% за год), а уровень безработицы - ниже 4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, Алексей Заботкин спрогнозировал, что ослабление российской валюты вызовет и рост цен. Каждые 10% движения обменного курса добавят 0,5-0,6% инфляции, однако это будет растянуто на 6-12 месяцев, предупредил зампред ЦБ.

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