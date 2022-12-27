В Москве открыт памятник Герою России Евгению Зиничеву

Глава МЧС Александр Куренков, вдова Евгения Зиничева Наталья и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия памятника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В профессиональный День спасателя Российской Федерации министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ России Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр МЧС России Александр Куренков, помощник президента России, председатель Российского исторического общества Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретились у монумента спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Они почтили память и возложили цветы.

«Также, Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшего 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку», - сообщили в Минобороны России.

Ростовая скульптура Евгения Зиничева работы Михаила Баскакова установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

Памятник Герою России Евгению Зиничеву представляет собой 5-метровую бронзовую скульптуру. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Герой России генерал армии Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 18 мая 2018 года. В Норильске он находился 8 сентября с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход работ строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне.

Зиничев с видеооператором стояли на краю выступа. Съемку с главой МЧС вел Александр Мельник, известный режиссер и сценарист. Среди его работ - картины «Новая Земля» и «Территория». Мельник во время работы поскользнулся на выступе и сорвался в воду. 55-летний Евгений Зиничев прыгнул в воду за ним, чтоб спасти, но разбился о камень. Погиб как спасатель.