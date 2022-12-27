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НовостиЭкономика27 декабря 2022 8:21

ЦБ продал ВТБ 100% акций банка«Открытие»

Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ЦБ продал ВТБ 100% акций банка«Открытие» Фото: Андрей Махонин/ТАСС

ЦБ продал ВТБ 100% акций банка«Открытие» Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Банк России и ВТБ закрыли сделку по продаже банка «Открытие», сообщает пресс-служба Центробанка.

«Банк ВТБ (ПАО) выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме», – говорится на сайте регулятора.

В соответствии с договором, акции «Открытия» были переданы ВТБ в полном объеме, добавили в ЦБ.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Банк России заключил с ВТБ соглашение о продаже банка «Открытие», сумма сделки составит 340 миллиардов рублей. Акции «Открытия» куплены ВТБ за денежные средства в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигации федерального займа – их стоимость составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек, уточнил регулятор.

После покупки «Открытия» для его клиентов ничего не изменится, поскольку руководство ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы, отметили в Центробанке.