Больше суток в снежном плену посреди тайги провели охотники из Приморья

Спасателям пришлось спасать попавших в снежный плен охотников Фото: Мария ЛЕНЦ

Полтора дня в снежной ловушке просидели пятеро охотников вместе с собаками. История произошла во время аномального снегопада в 15 километрах от поселка Щербаковка, что в Ольгинском районе Приморья. Подробности ситуации привели в издании vostokmedia.com.

Мужчины отправились на охоту, прихватили с собой трех собак. Когда они выезжали, шел небольшой снег, поэтому ничего не предвещало беды. Приморцы устроили привал, а когда проснулись, то оказались зажаты сугробами. Их машина не смогла пробраться через горы снега, а никакой спецтехники мужчины не брали с собой. Пешком уйти далеко тоже не получилось.

– Мы не посмотрели прогноз погоды, думали, что будет идти небольшой снег, но оказались в ловушке. Проснувшись утром, поняли, что на машине уже не выехать, на следующие сутки нанесло еще больше снега. Решили идти пешком, прокапывая лопатами снег. За шесть часов мы откопали только два километра. Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже, — рассказал один из спасенных.

Тогда мужчины решили вызвать специалистов МЧС. Вскоре за ними прилетел вертолет Ми-8, на борт горе-охотников поднимали на корзине. Операция по спасению прошла удачно, и вскоре воздушное судно доставила приморцев в поселок Ольга. Там стало понятно, что состояние здоровья удовлетворительное, медицинская помощь людям не понадобилась. Пострадавшие поблагодарили спасателей от всей души.