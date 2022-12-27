Ксения Шойгу и рэпер ST привезли детям Донбасса новогодние подарки

Ксения Шойгу Фото: Кадр видео

Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу и рэпер Александр Степанов (известен под псевдонимом ST) посетили Донбасс в составе колонны с гуманитарной помощью Донбассу и новогодними подарками детям.

Помимо функции инспекции гуманитарных грузов, которая традиционно возлагается на публичные личности, Ксения Шойгу и ST поучаствовали в праздничных представлениях для детей в учебно-реабилитационном центре для слабовидящих и школе-интернате в Петровском, куда эвакуировали детей из приюта Стаханова в связи с постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков.

Сам интернат оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости. Учебно-реабилитационный центр для слабовидящих оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, а также звенящими мячами для голбола и специальными развивающими конструкторами.

Еще одно отличие этой гуманитарной миссии – огромное количество новогодних подарков детям, которые собирались на различных благотворительных акциях, в том числе "Соверши поступок".

"Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, - подчеркнула Ксения Шойгу. - Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств".

ST также поделился впечатлениями от общения с детьми Донбасса. По его словам, он запомнит улыбки и радость на лицах детей, с которыми они вместе водили хороводы и общались.

"Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря", - подчеркнул Александр Степанов.

Ксения Шойгу также посетила местный Свято-Николаевский храм и Луганскую многопрофильную больницу, в которой проходят реабилитацию раненые военнослужащие. Глава "Лиги Героев" поблагодарила врачей за добросовестный труд, а военных – за службу во благо Родины. Не осталось без подарков и лечебное учреждение – в палаты завезли телевизоры.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские военные и наемники в Артемовске получили оружие и боеприпасы в машинах с символикой международных гуманитарных организаций. Прибытие трех автомобилей под прикрытием помощи населению зафиксировала разведка. Вот только везли они снабжение для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в городе.

Напомним, дети Донбасса записали клип на песню "Аллея ангелов" в память о погибших сверстниках. Эту трогательную песню написали композитор Олег Шаумаров и поэт Владимир Ильичев. Автором идеи создать клип стал один из журналистов телеканала Михаил Ракитский.

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