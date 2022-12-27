Почти 70% россиян назвали работу и карьеру своим приоритетом в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты из hh.ru провели исследование и выяснили главные приоритеты российских работников на 2023 год. Опрос проводился с 1 по 14 декабря среди 4 060 соискателей.

Согласно результатам анализа, большинство россиян (69%) в будущем году планируют сфокусироваться на работе и карьере. Что касается семьи, то для участников опроса она находится на втором месте (41%). А следующие строчки рейтинга у россиян заняли здоровье (33%), хобби (21%) спорт (19%) и друзья (9%). Об этом пишет Газета.Ru.

Специалисты также обратили внимание, что наибольший приоритет работе отдают россияне в возрасте до 24 лет (82%), а меньше в этом заинтересованы граждане от 55 лет. Чаще всего карьеру ставят на первое место студенты и IT-специалисты (по 80%).

Ранее россияне рассказали о своем состоянии в конце года. Как сообщали "Известия", около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников. Среди россиян, работающих как в офисе, так и в удаленном формате, 74% респондентов заявили о том, что мечтают дотянуть до праздников.