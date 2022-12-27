Лукашенко заявил, что окончательно согласовал с Путиным многие вопросы Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, согласовал накануне с главой российского государства Владимиром Путиным многие вопросы.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы, правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов, поэтому я вас благодарю», – сказал белорусский лидер на встрече с президентом России во вторник, 27 декабря.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав стран Содружества независимых государств. На него, кроме президента Белоруссии, приехали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сайт KP.RU рассказывал о главных итогах первого дня саммита.

Ранее Лукашенко объяснил, что встреча с Путиным в Минске была организована для решения некоторых вопросов, которые невозможно решить на уровне правительств РФ и Белоруссии. Как отметил белорусский президент, обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на «некоторые шероховатости».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года