Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 декабря 2022 8:34

Лукашенко заявил, что окончательно согласовал с Путиным многие вопросы

У правительств двух стран уже не может быть вопросов к президентам, считает белорусский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко заявил, что окончательно согласовал с Путиным многие вопросы

Лукашенко заявил, что окончательно согласовал с Путиным многие вопросы

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, согласовал накануне с главой российского государства Владимиром Путиным многие вопросы.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы, правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов, поэтому я вас благодарю», – сказал белорусский лидер на встрече с президентом России во вторник, 27 декабря.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав стран Содружества независимых государств. На него, кроме президента Белоруссии, приехали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сайт KP.RU рассказывал о главных итогах первого дня саммита.

Ранее Лукашенко объяснил, что встреча с Путиным в Минске была организована для решения некоторых вопросов, которые невозможно решить на уровне правительств РФ и Белоруссии. Как отметил белорусский президент, обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на «некоторые шероховатости».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года