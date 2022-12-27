Силуанов оценил идею повысить налоги покинувшим страну россиянам

Антон Силуанов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал инициативу повысить налоги для граждан России, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании в удаленном формате.

По его словам, позиция по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована. Это произойдет только после изучения всех доводов сторонников и противников проекта.

"Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог, - уточнил Силуанов. - И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов".

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой отменить льготы и повысить налоги для россиян, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании удаленно.

Спикер Государственной думы добавил, что большинство граждан России не поддерживает "беглецов", считая подобное поведение предательством.

Напомним, замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ.