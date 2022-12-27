В США заявили, что комплексы Patriot не помогут Киеву усилить свою ПВО Фото: REUTERS

Зенитно-ракетный комплекс Patriot из США не сможет существенно повлиять на ход военных действий на Украине и не поможет вооруженным силам страны усилить свои системы ПВО, об этом сообщил американский портал Military Watch.

В статье отметили, что Patriot не сможет в достаточной мере помочь украинской армии сбивать российские ракеты из-за сомнительного послужного списка данного комплекса, так и из-за очень малого количества боевых единиц, которое можно поставить в рамках пакета военной помощи в размере 1,85 миллиарда долларов.

Авторы публикации подчеркнули, что ЗРК с большим трудом справлялся с советскими ракетами Р-17 60-х годов, поэтому его способность нейтрализовать российские ракеты 21-го века, такие как «Искандер», вызывает серьезные сомнения.

Кроме того, в публикации предположили, что потенциальная неудача Patriot на Украине может поставить под угрозу возможность дальнейших продаж ЗРК.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России готовы к уничтожению комплексов противовоздушной обороны Patriot, если они будут поставлены на Украину. Он уточнил, что пока таких систем на вооружении украинской армии не стоит.

Ранее Владимир Путин сообщил, что "да, говорят, "Пэтриоты" могут поставить. Мы пощелкаем и "Пэтриоты".

Кроме того, он подчеркнул, что "на Украину поступает вооружение из стран Варшавского договора, советского производства. И вот там все близко к исчерпанию. Выбили мы много. И вот эта техника близка к исчерпанию".

Также Путин указывал, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot. Он отметил, что "Пэтриоты" являются старыми системами и они не работают так, как наши "С-300".

Госсекретарь США Блинкен заявлял, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем ПРО Patriot.

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