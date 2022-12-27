Свиной грипп обнаружен во всех регионах России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свиной грипп А(H1N1)-2009 выявлен уже во всех регионах России, который преобладает среди вариантов вируса, но общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 27 декабря 2022 года.

"Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, - уточнили в ведомстве. - На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%".

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. В ведомстве добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.

Напомним, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев выразил мнение, что в преобладании свиного гриппа в России нет ничего странного.