Китай упростит процедуру получения деловых, учебных и гостевых виз

Китайские власти планируют оптимизировать пропуск на границе страны Фото: REUTERS

Власти Китая, ослабляя карантинные ограничения в стране, намерены упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз для иностранцев. Об этом проинформировали в МИД КНР.

"Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем китайские власти планируют оптимизировать пропуск на границе страны, вернуть на доковидный уровень объемы транспортного и грузового потоков. Помимо этого МИД Китая сообщил о намерении планомерно увеличивать международный поток китайских туристов.

Напомним, 18 сентября 2022 года, власти Китая сообщили, что планируется постепенно снять ограничения на въезд туристов в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства КНР. Сперва станут доступны для посещения города в приграничной зоне страны.

Новый проект снятия ограничений правил въезда призван "облегчить посещение городов вдоль границы Китая". Китайские агентства смогут организовывать туристические группы и при этом "гибко выбирать место въезда и выезда".

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