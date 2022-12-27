Путин встретился с Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Русском музее в Санкт – Петербурге.

"Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати", - заявил Путин.

Российский лидер отметил хорошую обстановку, "чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам".

Кроме того, президент России подчеркнул, что "наши правительства работают довольно напряженно" и главам государств "уже есть, о чем поговорить".

Как писал сайт KP.RU, ранее 27 декабря Александр Лукашенко заявил о согласовании с Владимиром Путиным многих вопросов и отметил, что согласованы многие вопросы и правительства доработают их.

26 - 27 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав стран СНГ. В нем приняли участие президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и премьер-министр Армении.