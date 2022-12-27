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НовостиПолитика27 декабря 2022 9:23

Киевская консерватория отказалась убирать имя Чайковского из названия

Коллектив напомнил инициаторам переименования об украинских корнях композитора
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Киевская консерватория не желает отказываться от имени Чайковского в названии

Киевская консерватория не желает отказываться от имени Чайковского в названии

Фото: "КП" Архив

Киевская Национальная музыкальная академия отказалась убирать имя русского композитора Петра Чайковского из названия, решив отложить рассмотрение соответствующей инициативы Верховной рады Украины. Об этом сообщил в социальных сетях украинский министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, он разочарован решением коллектива киевской консерватории, так как переименование было рекомендовано как депутатами Незалежной, так и "другими имеющими отношение к делу учрежденими".

В академии напомнили инициаторам переименования об украинских корнях композитора (дед по отцовской линии родился в Полтавской области) и обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом принять все меры "для возвращения Украине композитора", чтобы защитить наследие Чайковского.

Как ранее писал сайт KP.RU, коммунальные службы демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову в Днепре. Для сноса архитектурных объектов использовали подъемный кран. Дальнейшая их судьба не уточняется.