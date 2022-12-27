Что посмотреть в новогоднюю ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественное телевидение России (ОТР) подготовило для россиян специальный праздничный эфир. На Новый год на канале покажут много интересных программ и любимых кинохитов.

В частности, зрителям представят спецпроект "Что осталось за кадром". Программа начнется 31 декабря в 22:35 и продолжится после поздравления президента России и боя курантов. В этот же день на канале выйдут комедии "Весёлые ребята", "Труффальдино из Бергамо", "Принцесса цирка" и другие.

Также журналисты и телеведущие поделятся с россиянами секретами создания популярных и любимых картины - такие, как "Свадьба в Малиновке", "Иван Васильевич меняет профессию", "Девчата", "Ирония судьбы..." и другие.

Кроме того, для зрителей в новогодней программе впервые покажут фрагменты, удаленные из знаменитых фильмов и расскажут о подробностях взаимоотношений советских кинозвезд на съемочной площадке.

Во время зимних каникул программа "ОТРажение. Детям" будет выходить ежедневно, со 2 по 8 января с 09:30.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь канал "Россия 1" приготовил массу сюрпризов. Начнется праздничная программа 31 декабря с музыкальной эксцентричной комедии «Три богатыря» с тремя Юриями в главных ролях: Аскаровым, Стояновым и Гальцевым.