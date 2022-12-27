В России выявлено 5 197 случаев заражения коронавирусом 27 декабря 2022 года Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 26 декабря 2022 года, в России зафиксировано 5 197 случаев заражения коронавирусом, против 5 335 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 59, против 50 от 25 декабря, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 774 824 случаев заражения и 393 492 летальных исходов к 26 декабря соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 7 692 против 5 577 днем ранее, до 21 176 667.

Количество госпитализаций достигло 1 262 заболевших против 528 днем ранее, что говорит о повышении на 139% в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 8 регионах и увеличилось в 63, в 14 ситуация не изменилась.

Напомним, о начале коронавирусного конца света в Китае сообщили мировые СМИ 20 декабря 2022 года. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на протоколы закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря в Поднебесной заболело 248 миллионов человек. А это ни много ни мало, а 18 процентов населения Китая. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек.