Петр Бирюков: более 20 судов на воздушной подушке круглосуточно патрулируют московские водоемы

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Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке, - отметил Петр Бирюков. - Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час».

Заместитель мэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории может стать хрупким, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

«Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, - рассказал Петр Бирюков. - Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых».

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов.

На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка «Север-650К», предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.