Южнокорейские военные извинились за неудачную попытку сбить беспилотники КНДР Фото: REUTERS

Военные Южной Кореи попросили прощения за то, что им не удалось сбить беспилотники Корейской Народно-Демократической Республики.

«Вчера пять беспилотников противника нарушили воздушное пространство Республики Корея. Наши военные обнаружили их, но не смогли сбить. Просим прощения», – приводит Yonhap слова главы Оперативного штаба Комитета начальников штабов Южной Кореи Кана Син Чхоля.

По словам главы штаба, в частях войск противовоздушной обороны проведут проверку эксплуатации радиолокационных систем. Как объяснил Син Чхоль, дроны, запущенные КНДР, летели на очень низкой высоте, поэтому обнаружить их было затруднительно.

Напомним, накануне несколько дронов КНДР пересекли границу с Южной Кореей, вторгнувшись в воздушное пространство страны. По данным южнокорейских журналистов, на перехват беспилотников подняли истребители и ударные вертолеты, а пограничники произвели предупредительные выстрелы.

Южная Корея потерпела неудачу при попытке сбить беспилотники КНДР, которые пересекли границу страны, один из них даже долетел до Сеула.