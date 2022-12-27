В Бундестаге раскритиковали канцлера Шольца из-за его решения по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок вооружений Украине и призвала немедленно передать Киеву танки.

"Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден", - заявила Штрак-Циммерман в интервью немецкой медиагруппе RND.

Она добавила, что "устала от оправданий" канцлера в отношении причин, по которым ФРГ не может поставить танки Украине.

Депутат предположила, что именно советники господина Шольца, по всей видимости, настойчиво предлагают канцлеру заблокировать поставки танков и бронетранспортеров на Украину.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что "в любом случае, я и мои коллеги будем настаивать на этом до тех пор, пока это не будет окончательно реализовано".

Как писал сайт KP.RU, ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что украинские вооруженные формирования практически израсходовали запасы вооружений. Речь шла как о поставляемом Киеву Североатлантическим альянсом оружии, так и о запасах оружия советского производства, находившегося на территории Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что "на Украину поступает вооружение из стран Варшавского договора, советского производства. И вот там все близко к исчерпанию. Выбили мы много. И вот эта техника близка к исчерпанию".

Также американский портал Military Watch сообщал, что поставка ЗРК Patriot из США не сможет существенно повлиять на ход военных действий на Украине и не поможет вооруженным силам страны усилить свои системы ПВО.