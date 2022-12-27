Силуанов заявил об отсутствии планов менять налоговые правила в 2023 году

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов России не планирует менять налоговые правила в 2023 году, так как направления налоговой политики на этот период уже приняты, равно как и бюджет страны. Об этом заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"В течение года точно мы не меняем правила игры, - уточнил министр. - Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах. Мне кажется уже, что основные налоговые новации реализованы".

Силуанов также обратил внимание, что многие почему-то всегда думают об ужесточении законодательства, в то время как на деле принимается высокое число послаблений, в том числе налоговые каникулы и преференции для сферы информационных технологий.

Как ранее писал сайт KP.RU, Антон Силуанов прокомментировал инициативу повысить налоги для граждан России, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании в удаленном формате. По его словам, позиция по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована.

Напомним, Антон Силуанов сообщил, что бюджетные обязательства Российской Федерации будут выполнены, несмотря на введенные западными странами санкции, в том числе потолка цен на нефть. Выполнение всех запланированных в бюджете обязательств министр назвал основной задачей как возглавляемого им ведомства, так и российского правительства.