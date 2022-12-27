В Генконсульстве России ожидают возобновления наземного сообщения с Китаем в 2023 году

Наземное сообщение может открыться в тестовом режиме на одном из переходов уже в начале 2023 года Фото: REUTERS

Пассажирское наземное сообщение России и Китая через границу может открыться в тестовом режиме на одном из сухопутных переходов уже в начале 2023 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу генерального консульства РФ в городе Харбин, КНР.

"Исходим из того, что этот процесс будет поэтапным: в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов", - уведомили в генконсульстве.

По данным ведомства, вопросы возобновления сухопутного движения через российско-китайскую границу обсуждаются властями приграничных регионов Китая с представителями РФ.

Сегодня 26 декабря 2022 года, власти Китая уведомили, что, ослабляя карантинные ограничения в стране, намерены упростить выдачу деловых, учебных и гостевых виз для иностранцев. Об этом проинформировали в МИД КНР.

Вместе с тем китайские власти планируют оптимизировать пропуск на границе страны, вернуть на доковидный уровень объемы транспортного и грузового потоков. Помимо этого МИД Китая сообщил о намерении планомерно увеличивать международный поток китайских туристов.