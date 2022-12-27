На Украине увеличилось потребление электроэнергии Фото: REUTERS

На Украине сократился дефицит мощности в энергосистеме из-за подключения к системе блока тепловой электростанции, но в то же время выросло потребление электроэнергии, об этом заявили в энергетической компании «Укрэнерго».

«Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанциями. После аварийно-восстановительных работ подключен к системе блок на одной из тепловых электростанций...», - сообщили в компании

В «Укрэнерго» подчеркнули, что «однако имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. Так как в энергосистеме одновременно увеличился и уровень потребления».

Кроме того, отмечается, что для всех регионов определены лимиты потребления электроэнергии, превышение которых приводит к необходимости введения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года компания «Укрэнерго» заявила, что на Украине сохраняется существенный дефицит в энергосистеме, а также продолжаются ограничения в подаче энергии. Как отмечалось, ограничения и дефицит мощности вызван повреждениями магистральных сетей.

17 декабря 2022 года «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой, а экстренные отключения электроэнергии ранее применялось во многих регионах Украины.

13 декабря 2022 года врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.