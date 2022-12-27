Депутат Госдумы Журова заявила, что убедивший Киев принять условия России станет миротворцем

Депутат Госдумы Светлана Журова Фото: ТАСС

Политик или иной человек, убедивший Украину принять условия России, станет миротворцем, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В беседе с Lenta.ru парламентарий отметила, что «повесить себе медальку о том, что он миротворец» пытались президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако пока у них сделать это не получилось. Французский лидер уже оставил эти попытки, высказала мнение депутат.

Журова добавила, что Россия к переговорам с Украиной готова.

Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности Москвы вести переговоры с Киевом. При этом там отметили, что принцип целей военной операции сохраняется.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был завершен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, отметил глава государства.